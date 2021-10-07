5,2 млн кв. метров жилья могут построить на территориях комплексного развития в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области.

На территориях комплексного развития в Приангарье можно возвести 5,2 млн квадратных метров жилья для расселения из аварийных и ветхих домов. Об этом сообщили на заседании градостроительного совета при губернаторе региона.

- Перечень перспективных участков определен, в него вошли 33 объекта общей площадью 2,5 тысячи гектаров, - заявил глава области Игорь Кобзев. - По двум площадкам решения уже приняты - это Усолье-Сибирское и Нижнеудинск.

Так, в Усолье-Сибирском намерены возвести новые четырехэтажки и детсад на 200 мест. В Нижнеудинске 107 площадок выделят под строительство частных домов. А в следующие два года в этом городе предлагают построить 50 частных домов для детей-сирот. Кроме того, участки под комплексное развитие определены в Иркутске, Шелехове, Братске и Усть-Куте.

На заседании также обсудили проекты благоустройства в малых городах, выигравших Всероссийский конкурс. Напомним, от нашего региона победили сразу пять городов: Алзамай, Свирск, Усть-Кут, Шелехов и Усть-Илимск.

- Особое внимание необходимо уделить качеству работ. Очень важно, чтобы жители получили комфортные, качественные и безопасные скверы и площадки для отдыха и прогулок, - отметил Игорь Кобзев. - Работы начнутся в 2022 году.

В завершение рассмотрели комплексный мастер-план развития Байкальска. Планируется, что до 2040 года город станет очень комфортным для проживания, работы и отдыха. Губернатор отметил, что все строительство должно проводиться с учетом экологической обстановки.