Иркутянка вышла замуж за вора в розыске и возместила ущерб от его преступлений Фото: Архив "КП"

В областном центре накануне мужчина, подозреваемый в двух кражах, был признан виновным в данных преступлениях. От тюрьмы его не уберегла даже горячая любовь новой супругу, с которой он зарегистрировал брак, будучи в розыске. Женщина полностью возместила ущерб от «деятельности» мужа. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

- Мужчина подрабатывал строителем и разнорабочим на дачных участках, сделал дубликат от калитки и гаража у нанимателей и украл после стройматериалы, садовый инвентарь и радиоприемник, - рассказывали в суде.

Также осужденный познакомился с сибирячкой, пригласившей его к себе домой и явно пожалевшей об этом, так как после у нее пропал телевизор.

Как он покорил сердце еще одной иркутянки и стал ее мужем неизвестно, как неизвестно и то, знала ли она о его прошлой жизни. Но с ним супруга осталась и после того, как узнала о преступлениях. Выплатила ущерб пострадавшим. Однако, от наказания это мужа не спасло, он отправился в колонию строгого режима.

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