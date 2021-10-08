Больше 3,6 тысяч коек для лечения COVID-19 развернуто в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Для пациентов с ковидом в Приангарье вновь разворачивают койки. Всего сейчас оборудовано больше 3,6 тысяч мест в 47 медорганизациях. Увеличивают и запасы кислорода.

- Заболеваемость и потребность в стационарном лечении растет, - сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. - Мы снова вынуждены ограничивать плановый прием в Иркутской областной клинической больнице. Учреждение готовится к увеличению коечного фонда для зараженных COVID-19. К сожалению, специалисты отмечают, что большинство болеют в тяжелой форме. Приходится задействовать санитарную авиацию для доставки пациентов в областной центр.

Увы, болеют и дети. Министр здравоохранения области Яков Сандаков отметил, что все больше мест открывается для приема ребят. Так, в Ивано-Матренинской больнице уже подготовлены 50 коек. Лечить маленьких пациентов с ковид будут также в областной инфекционной и Шелеховской районной больницах.

- Масштабы распространения вируса связаны в том числе с несоблюдением масочного режима, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Вынужден констатировать, что в общественном транспорте, торговых центрах и других местах люди практически перестали носить маски. К сожалению, снизились и темпы прививочной кампании. В очередной раз призываю население региона вакцинироваться. Нужно понимать, если количество заболевших станет стремительно увеличиваться, мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения.

Отметим, что первым компонентом против коронавируса привито больше 650 тысяч жителей Иркутской области. Полный курс вакцинации прошли 560 тысяч. Активнее всего на иммунизацию идут пожилые люди, реже - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. При этом, как отмечает губернатор, запас препарата в регионе достаточный - больше 279 тысяч доз.