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Происшествия8 октября 2021 15:09

Начальника отдела полиции из Иркутска, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО

Под стражей он пробудет как минимум два месяца
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Начальника отдела полиции из Иркутска, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО

Начальника отдела полиции из Иркутска, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальника одного из отделов полиции Иркутска, которого обвиняют в получении взятки в 200 тысяч рублей, отправили в СИЗО. Такое решение принял Октябрьский районный суд Иркутска. Под стражей полицейский пробудет как минимум два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Полицейскому предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», - отметили в ведомстве. - По версии следствия, начальник отдела полиции через посредника получил от гражданина КНР взятку в 200 тысяч рублей. За эти деньги он просил решить вопрос о переквалификации статей по уголовному делу против своей сожительницы.

Сейчас следователи выясняют, совершал ли обвиняемый подобные преступления ранее.

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