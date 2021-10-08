В Тайшете из-за разгерметизации водонагревателя в квартире произошло ЧП. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за разгерметизации водонагревателя в ванной комнате жителям одной из квартир многоэтажки в Тайшете придется проводить капитальный ремонт. Их жилье буквально разрушено. О подробностях рассказывают в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Сообщение о разгерметизации водонагревателя в многоквартирном жилом доме в городе Тайшете поступило вечером, в 20. 15, - уточняют в ведомстве. - В результате повреждены стены ванной, межкомнатная стена и 3 оконных проемов.

Квартира расположена на пятом, верхнем этаже многоэтажки, в первом подъезде. Как оказалось, собственник квартиры в этот момент был дома, но не пострадал. По счастью, вообще никто не получил каких -либо травм. Эвакуировать кого-либо из жильцов дома также не пришлось - не было причины. Сотрудники МЧС, на месте обследовав квартиру, выяснили, что повреждений несущих стен нет. Так что хозяин может уже завтра приступать к ремонту.