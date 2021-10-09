В Братске нашли водителя элитного Порше Панамера, который выехал на встречную полосу на трассе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

То, как водитель элитного авто Порше Панамера из Братска, пересекает сплошную линию, выезжает на встречную полосу, и обгоняет несколько машин, попало на камеру видеорегистратора. Опасный обгон произошел на трассе. Причем, навстречу Порше, по своей полосе выехала другая машина, водителю которой пришлось свернуть вправо, чтобы избежать столкновения. Владелец регистратора, приехав в город, отнес запись в ГИБДД.

- Нарушителя нашли, за рулем Порше сидел 29-летний братчанин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Инспекторы выяснили, что государственные номера и документы Порше находятся в розыске из-за снятия автомобиля с учета его прежним собственником.

За выезд на встречную полосу, водителю Панамеры грозит штраф в 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.

Дорожные полицейские дают трагическую статистику. С начала года в Приангарье произошло 148 аварий из-за выезда на встречную полосу. 57 человек погибли, еще 268 получили травмы.