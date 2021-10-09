Потепление до +14 градусов ожидается в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Теплые выходные почти в середине октября в Иркутске продолжаются. Если в субботу, 9 октября столбик термометра поднялся до +10 градусов, то в воскресенье, 10 октября в нашем городе синоптики обещают еще более комфортную температуру. Воздух прогреется до +12, +14 градусов. Ни дождя, ни мокрого снега не ожидается. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 3-8 м/с.

По Иркутской области переменная облачность, правда местами возможны небольшой мокрый снег и дождь. В северных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в южных районах юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, температура днем +10,+15 градусов, при увеличении облачности 0,+5, в северных районах +3,+8, местами до -2.