На реках Иркутской области завершилась навигация 10 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С сегодняшнего дня, 10 октября, на реках Иркутской области закрылась навигация. Снова спустить судна на воду сибиряки смогут только первого мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

К слову, это пока не касается реки Ангара. Навигация на ней завершается 1 декабря. Стоит отметить, что судоводителей-нарушителей ждет административная ответственность, а именно штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Инспекторы будут следить за выходом лодок со станций, а для спасения на водоемах пользоваться судами особой конструкции.

- Осуществляется постоянный мониторинг обстановки на акваториях и информирование населения о возникающих опасностях, - отмечают в ГИМС.

НА ЗАМЕТКУ!

Сроки навигации в Иркутской области:

на реках - с 1 мая по 10 октября;

на реке Ангара – с 1 марта по 1 декабря;

на Байкале – с 15 мая по 25 декабря;

на водохранилищах - с 15 мая до 1 ноября.

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