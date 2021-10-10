На реках Иркутской области завершилась навигация 10 октября
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
С сегодняшнего дня, 10 октября, на реках Иркутской области закрылась навигация. Снова спустить судна на воду сибиряки смогут только первого мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
К слову, это пока не касается реки Ангара. Навигация на ней завершается 1 декабря. Стоит отметить, что судоводителей-нарушителей ждет административная ответственность, а именно штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Инспекторы будут следить за выходом лодок со станций, а для спасения на водоемах пользоваться судами особой конструкции.
- Осуществляется постоянный мониторинг обстановки на акваториях и информирование населения о возникающих опасностях, - отмечают в ГИМС.
НА ЗАМЕТКУ!
Сроки навигации в Иркутской области:
на реках - с 1 мая по 10 октября;
на реке Ангара – с 1 марта по 1 декабря;
на Байкале – с 15 мая по 25 декабря;
на водохранилищах - с 15 мая до 1 ноября.
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