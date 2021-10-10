Оставившая сына без присмотра жительница Иркутской области предстанет перед судом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До одного года лишения свободы грозит матери 8-летнего мальчика, утонувшего в озере в Куйтунском районе. Следователи выяснили, что женщина оставила ребенка без присмотра: когда произошла трагедия, она была в гостях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Уголовное дело по статье «Оставление в опасности» было возбуждено летом этого года. 21 июля ребенок ушел купаться на озеро в селе Чеботариха и домой не вернулся. На берегу нашли его вещи, а утром его тело обнаружили в воде.

- На допросе мать призналась в своей небрежности по отношению к ребенку, раскаялась, - говорят следователи. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Специалисты еще раз напоминают родителям не оставлять детей без присмотра и постоянно беседовать с ними о правилах безопасности.

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