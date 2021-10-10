Отключение отопления в Иркутске 11 октября пройдет в части зданий в трех округах

В части домов в трех округах запланировано отключение отопления в Иркутске 11 октября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение отопления в Иркутске 11 октября пройдет в части зданий в трех городских округах. В Свердловском, Октябрьском и Ленинском округах в некоторых домах отключат отопление на срок от двух до двенадцати часов, а в квартирах еще на 13 улицах батареи вновь станут теплыми только 12 числа. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 11 октября необходимо для ремонтных работ, - говорят специалисты. - В Ленинском округе в районе остановки маршрутного транспорта «Подстанция» проведем техническое перевооружение тепловой сети. В Свердловском округе проведем ремонт и диагностику тепловых сетей. В Октябрьском округе запланирован ремонт тепловой сети по адресу Депутатская, 10, а также перевод режима работы тепловой сети с временного трубопровода на постоянный по улице Трилиссера.

Отключение отопления в Иркутске 11 октября произойдет в домах по улицам Булавина, Сергеева, 4-ая Железнодорожная, Лермонтова, Севастопольская, Павла Красильникова, Баумана, бульваре Рябикова, переулках 15-ый и 18-ый Советский. А вот на улицах Депутатская, Ядринцева, Трилиссера, Красноярская, Омулевского, Загоскина, Канская, Советская, Красных Мадьяр, Аэрофлотская, Пискунова, в переулке Саянский, в проезде Космический отопление подключат только 12 числа (см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 11 октября: адреса

Отключение отопления в Иркутске 11 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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