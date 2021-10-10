В части домов во всех округах запланировано отключение электричества в Иркутске 11 октября Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение электричества в Иркутске 11 октября проведут специалисты в некоторых зданиях во всех четырех округах. Света не будет от 30 минут до восьми часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение электричества в Иркутске 11 октября связано с проведением плановых работ на электросетях, - отмечают специалисты. – Они необходимы для повышения надежности электроснабжения.

Отключение электричества в Иркутске 11 октября запланировано в домах на улицах Батарейная 1-я и 2-я, Батарейный, Батарейный 3, Александра Невского, Аэрофлотская, Депутатская, Карла Либкнехта, Красных Мадьяр, Советская, Каландаришвили, Карла Маркса, Горная, Декабрьских Событий, Иосифа Уткина, Ямская, Фридриха Энгельса, Добролюбова, Короленко, в поселке Мамоны и так далее (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 11 октября: Ленинский округ

Отключение электричества в Иркутске 11 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 11 октября: Октябрьский округ

Отключение электричества в Иркутске 11 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 11 октября: Правобережный округ

Отключение электричества в Иркутске 11 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 11 октября: Свердловский округ

Отключение электричества в Иркутске 11 октября: адреса. Фото: ИЭСК

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08