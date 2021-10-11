Погода в Иркутске 11 октября снова будет теплой, до +15 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 11 октября снова по-осеннему порадует горожан. В городе столбики уличных термометров днем поднимутся до +13…+15. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

Ожидается, что на небе будет незначительная облачность, а это значит, что день будет солнечным. Да, кстати, осадков в областном центре не ожидается.

- В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, - отмечают метеорологи.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в понедельник в норме – составляет 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 11 октября не такая безоблачная. В Приангарье местами дождь с мокрым снегом.

В Киренском и Усть-Кутском районах сегодня мокрый снег и снег, а в северных территориях области сегодня к осадкам добавляется еще и ветер с порывами до 15-17 м/с. Воздух прогреется в регионе до +10…+15, но если небо закроют облака, то синоптики предупреждают о возможном нуле градусов. Холоднее всего 11 числа на севере Приангарья, там +3…+8, в низинах до -3.

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