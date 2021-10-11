Все школы в Иркутской области пока невозможно перевести на односменный режим работы

Перспективы перехода школ в Иркутской области на односменный режим обсудят в ЗС.

Переход школ на работу в одну смену пока невозможен. Этот вопрос депутаты Законодательного Собрания Иркутской области обсудят на заседании Общественного Совета при областном парламенте. А перед этим депутаты посетили несколько учебных учреждений в Иркутске и пригороде.

Так, «космическая» школа в Молодежном построена три года назад. И вместо 1275 учеников, как положено по нормативу, в ней учатся 2064 детей. Школы нужны также в селе Оек, в микрорайонах Березовый и Западный (Хомутово). В Иркутске тоже перейти на одну смену работы пока не представляется возможным. К примеру, директор школы №32 рассказал, что учреждение рассчитано на 1176 мест, а фактически обучается 1374 ребенка. Необходим и новый спортивный блок.

Председатель ЗС Александр Ведерников считает, что для перехода школ на односменный режим работы нужны нестандартные решения.

- В некоторых городах и поселков ситуация близка к коллапсу, - сказал спикер. - Надо изучать опыт других регионов.