Отключение электричества в Иркутске 12 октября запланировано в части зданий в 4 округах

Отключение электричества в Иркутске 12 октября пройдет во всех районах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение электричества в Иркутске 12 октября пройдет в части зданий в Ленинском, Октябрьском, Правобережном и Свердловском округах. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания. Отмечается, что света не будет до восьми часов.

- Отключение электричества в Иркутске 12 октября необходимо для плановых работ, - говорят специалисты. - В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании.

Запланировано отключение электричества в Иркутске 12 октября в домах на улицах Декабрьских Событий, Байкальская, Красных Мадьяр, Трилиссера, Васильева, Восточная, Карла Либкнехта, Иосифа Энгельса, Софьи Перовской, Маршала Конева и другие (см.таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК Фото: Предоставлено "КП"

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