Отключение электричества в Иркутске 12 октября запланировано в части зданий в 4 округах

Отключение электричества в Иркутске 12 октября пройдет во всех районах
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Отключение электричества в Иркутске 12 октября пройдет в части зданий в Ленинском, Октябрьском, Правобережном и Свердловском округах. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания. Отмечается, что света не будет до восьми часов.
- Отключение электричества в Иркутске 12 октября необходимо для плановых работ, - говорят специалисты. - В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании.
Запланировано отключение электричества в Иркутске 12 октября в домах на улицах Декабрьских Событий, Байкальская, Красных Мадьяр, Трилиссера, Васильева, Восточная, Карла Либкнехта, Иосифа Энгельса, Софьи Перовской, Маршала Конева и другие (см.таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: Ленинский район
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: Октябрьский район
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: Правобережный район
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: Свердловский район
Отключение электричества в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Фото: Предоставлено "КП"
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