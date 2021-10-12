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Общество12 октября 2021 5:07

Житель Иркутска, боясь лишиться участка на Байкальском тракте, выплатил почти полмиллиона рублей алиментов

Деньги на содержание сына мужчина нашел после описи и ареста земли
Мария КНЯЗЕВА
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Житель Иркутска, боясь лишиться участка на Байкальском тракте, выплатил почти полмиллиона рублей алиментов

Житель Иркутска, боясь лишиться участка на Байкальском тракте, выплатил почти полмиллиона рублей алиментов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сыну уже исполнилось 18 лет, а долг по алиментам все еще не был погашен. Помогли жителю Иркутска выполнить родительские обязанности судебные приставы. Отец выплатил необходимую сумму после описи и ареста земельного участка на Байкальском тракте. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

- Мужчина выплачивал алименты на содержание сына его матери частично, к 18-летию ребенка накопился долг в 472 тысячи рублей, - рассказывают специалисты. - В ходе исполнения требований исполнительного документа мы обнаружили недавно приобретенное гражданином имущество.

Им оказался участок на Байкальском тракте площадью в 601 квадратный метр. Судебные приставы начали опись и арест земли для дальнейшей ее продажи, средства от торгов пошли бы на погашение долга. И деньги у родителя тут же нашлись.

- При составлении акта мужчина оплатил задолженность в пользу своей бывшей жены, - отмечают в региональном УФССП.

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