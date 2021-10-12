Петиция иркутян с протестом против шестидневки в школах набрала более 7000 подписей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске петиция родителей с протестом об отмене шестидневки в школах набрала более 7000 подписей. Она была создана 8 октября на портале change.org.

Во многих школах Иркутска дети учатся по шесть дней в неделю. Автор петиции отмечает, что хотя и шестидневное обучение не запрещено законодательством, это сильная нагрузка для школьников.

- Согласно 28 статье «Об образовании в Российской Федерации», образовательные организации могут сами решать, переходить с шестидневного режима на пятидневный или нет, - поясняют в департаменте образования.

Также в обращении отмечается, что учеба по субботам детьми воспринимается как наказание, у них возникают негативные эмоции к школе. Автор призывает родителей присоединиться к петиции и заставить образовательные организации предоставить два выходных детям, вне зависимости от программы обучения.

Люди комментируют по-разному:

- Полностью поддерживаю! Дети не отдыхают, мало проводят времени в семье, теряют мотивацию и интерес к учебе! – комментирует один из пользователей портала.

- А я вот считаю, шестидневное обучение позволяет разгрузить детей! У них на неделе выходит меньше уроков, это позволяет им приходить домой раньше. Остается время на выполнение домашней работы - пишет другой.