19 школ строятся в Иркутской области, но 72,5 тысяч детей учатся во вторую смену

Новые механизмы для привлечения средств на строительство школ обсудили на Общественном совете при ЗС.

Новые механизмы для привлечения средств на строительство школ обсудили на Общественном совете при ЗС. Перед этим депутаты посетили школы Иркутска и пригорода. О том, чтобы перевести их на работу в одну смену, речи нет. Учреждения переполнены. Спикер ЗС Александр Ведерников предложил изучить механизм инфраструктурных облигаций для возведения образовательных организаций.

- В первую очередь, надо максимально привлекать федеральные средства через нацпроекты и госпрограммы, мы понимаем, что большие школы – это дорогостоящие объекты, - сказал Александр Ведерников. - Поэтому стоит рассматривать привлечение частных средств.

Председатель рассказал, что уже сейчас используется механизм концессии в регионе. Однако надо учитывать долговую нагрузку на субъект. Кроме того, спикер призвал изучить опыт других регионов, например, Челябинской области, где используются для строительства школ инфраструктурные облигации.

Министр образования региона Максим Парфенов сообщил депутатам, что сейчас 72,5 тысяч детей учатся во вторую смену. В одну смену учатся только в Мамско-Чуйском, Катангском, Усть-Илимском районах и в городе Усть-Илимске. Строятся 19 школ. Регион подал заявки на федеральную субсидию на три пристроя к школам в Иркутске, две школы вошли в нацпроект. Подготовлены заявки на строительство школ по концессионным соглашениям. Есть проблема и с нехваткой педагогов.

По итогам совета приняты рекомендации правительству, как увеличить количество школ в Иркутской области.