Два жителя Бурятии из-за денежного долга до смерти забили мужчину палками. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии задержали двух парней 17 и 18 лет, которых обвиняют в жестоком убийстве мужчины из-за денежного долга. Трагедия произошла 1 октября в Иволгинском районе, на окраине села Поселье. Туда приятели приехали вместе 33-летним знакомым, который должен был одному из них деньги. Однако, долг тот отдавать отказался. Тогда 17-летний подросток начал его избивать. Его старший приятель присоединился и тоже нанес мужчине несколько ударов по голове.

После этого сообщники насильно увели избитого должника к реке, и попытались утопить, сбросив его в воду, но у них этого сделать не получилось. Тогда они продолжили бить мужчину деревянными палками, а затем оставили его на берегу и скрылись. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Позже его тело обнаружили проходящие мимо люди. Парней, идо смерти избивших должника уже задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Добавим, что обвиняемых заключили под стражу на время следствия.