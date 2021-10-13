В Иркутске 13 октября синоптики обещают дождь и снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот уже второй день небесная канцелярия напоминает сибирякам, что зима близко. Прогноз погоды в Иркутске 13 октября снова обещает горожанам небольшой дождь, мокрый снег и просто снег. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре 13 числа ветер дует с северо-запада, его скорость 6-11 м/с, - уточняют метеорологи. – Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, составляет 730 миллиметров ртутного столба, для октября это вариант нормы. Прогноз погоды в Иркутской области 13 октября такой же нерадостный. В регионе температурные показатели местами опустятся сегодня до -2…-7. По Приангарью «гуляет» западный, северо-западный ветер, скорость воздушных потоков 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м\с. Днем столбики уличных термометров покажут +1…+6. Также велика вероятность осадков в виде дождя и снега, не будет их сегодня только в северных районах.

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