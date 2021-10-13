Полпредом президента в СФО назначен Анатолий Серышев из Иркутской области. Фото: сайт Президента России

Владимир Путин подписал указ о назначении полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В сообщении также отмечается, что Анатолий Анатольевич, для исполнения своих новых обязанностей, освобождается от занимаемой должности. Напомним, с 2018 года он был помощником президента.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Анатольевич Серышев родился в поселке Коблякова Братского района в Приангарье. В Иркутской области он учился в школе, окончил Иркутский институт народного хозяйства в 1988 году, получил специальность экономист. Начал работу в органах безопасности в том же году, спустя два года окончил высшие курсы КГБ СССР, став «офицером с высшим специальным образованием». До 2016 года его деятельность неразрывно была связана с ФСБ.

С 2011 до 2016 года Анатолий Серышев был начальником Управления ФСБ России по Республике Карелия, после еще два года был замдиректора в Федеральной таможенной службе нашей страны. С июня 2018 по октябрь этого года занимал должность помощника президента, от которой освобожден в связи с новым назначением.

На сайте президента России также указано, что Анатолий Серышев награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, двое детей.

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