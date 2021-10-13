В Иркутском районе могут отменить 42 массовых мероприятия из-за COVID-19

В Иркутском районе растет число зараженных коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Иркутском районе могут отменить все массовые мероприятия, запланированные до декабря месяца. Об этом сообщает администрация района.

Ситуация с заболеваемостью ухудшается, отмечается, что растет процент заражений среди детей. Только за минувшую неделю выявлено в общей сложности 117 случаев заражения в Иркутском районе, из них 25 – это дети, 9 – пожилые старше 65 лет.

- До декабря в районе запланировано 42 мероприятия: это и культурные, и спортивные мероприятия, и мероприятия с участием людей старшего возраста, - отмечает председатель комитата по социальной политике администрации Екатерина Михайлова. – Рекомендовано их отменить, либо перевести в онлайн-формат.

По словам и.о. главврача Иркутской районной больницы Ирины Стельмах из-за подъема заболеваемости нужно вводить более строгие ограничительные меры. В районе, по данным администрации, 17 классов переведены на дистант, болеют 18 учеников и шесть работников школ. На дистанционное обучение переведена полностью Сайгутская школа. Также закрыты 4 группы в детсадах, а из-за ОРВИ на удаленку перешли также еще 9 классов.