Иллюстратор Ольга Посух проведет мастер-классы для детей из Иркутска и Усть-Кута

Для всех, кто попробовал свои силы в конкурсе рисунков "Полимеры в нашей жизни", который проводит "Комсомолка", состоятся творческие мастер-классы от новосибирского иллюстратора Ольги Посух. Будет интересно!

Итак, встречи состоятся 20 октября в Иркутске и 22 октября - в Усть-Куте. Мероприятия приурочены к празднику чтения "День Ч", который в этом году организуют Центр немецкого языка им. Вильгельма фон Гумбольдта и магазин "Кукуля" при поддержке Иркутской нефтяной компании.

С собой ничего приносить не нужно - организаторы выдадут все нужные для мастер-классов материалы, а также медицинские маски.

СПРАВКА "КП"

Ольга Посух - ученый-биолог, иллюстратор и автор комиксов. Защитила кандидатскую диссертацию по специальности «генетика», работает в Новосибирском академгородке. Свои знания перекладывает на бумагу - рисует комиксы и иллюстрации для ведущих научных журналов мира.

- Любую сложную информацию можно представить в виде комикса, - уверена Ольга Посух. - И я даю руку на отсечение, что для ее понимания понадобится меньше времени и усилий. А, значит, больше шансов, что читатель не остановится на полпути.

Ольга побеждала в конкурсах рисованных историй фестиваля «Бумфест» и книжной иллюстрации издательства «Самокат» «Книга внутри». А еще она ведет «Лабораторию научной анимации», где дети под руководством ученых снимают мультфильмы на разные темы.

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КОНКРЕТНО

Где пройдут мастер-классы

• Иркутск - 20 октября, 15.00 - ТВЦ «Галерея Revолюция» (ул. Карла Маркса, 40)

• Усть-Кут - 22 октября, 11.30 - Усть-Кут, КДЦ «Магистраль» (ул. Кирова, 80)