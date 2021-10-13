Игорь Кобзев предложил внести изменения в закон о материнском капитале в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев направил в ЗакСобрание региона изменения в закон о региональном материнском капитале. Согласно документу, эти деньги предлагается использовать на реконструкцию частных домов. Кроме того, сертификат станет электронным.

- Также расширен перечень организаций, с которыми можно заключить договор займа, а затем гасить основной долг или проценты за счет областного маткапитала, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Напомним, в апреле Игорь Кобзев подписал закон, позволяющий тратить эту выплату из регионального бюджета на покупку земли для строительства частного дома, садоводства или огородничества. Позже добавили поправки, которые разрешают возводить дом по договору с индивидуальными предпринимателями.

Всего в Приангарье выдано 49 438 сертификатов, областным маткапиталом распорядились 31 670 семей. Самая популярная статья расходов - улучшение условий проживания.

СПРАВКА «КП»

Областной материнский капитал - это дополнительная социальная помощь для многодетных семей. В Приангарье она реализуется по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».