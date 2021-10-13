Конкурс для молодежи «Моя карьера» состоится в Иркутской области

Кадровый конкурс для молодежи «Моя карьера» пройдет в Приангарье.

Кадровый конкурс для молодежи «Моя карьера» пройдет в Приангарье в октябре и ноябре. Об этом рассказала спикеру ЗС Александру Ведерникову министр молодежной политики региона Маргарита Цыганова. Тема трудоустройства и карьерного роста молодежи стала главной на встрече.

Александр Ведерников сказал, что закрепление молодежи в регионе – одна из главных задач власти. Молодым людям нужна интересная работа с достойной оплатой труда и перспективами роста. В этом как раз может помочь кадровый конкурс «Моя карьера». С помощью него можно найти наставников, обозначит ориентиры. А также конкурс сформирует кадровый резерв из инициативной молодежи. Участники могут посещать лекции и задания от различных организаций и компаний, спикеров регионального и федерального уровней. В финал попадут 120 человек, которые получат приглашение на практику, стажировку или собеседование на вакансии, предоставленные партнерами.