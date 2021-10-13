Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 17:46

Отключение электричества 14 октября в Иркутске пройдет в четырех округах

Отключение света в Иркутске 14 октября продлится от 30 минут до восьми часов
Виктория КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отключение электричества 14 октября в Иркутске пройдет в четырех округах

Отключение электричества 14 октября в Иркутске пройдет в четырех округах

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключение Электроснабжение в Иркутске 14 октября запланировано в некоторых домах Ленинского, Октябрьского, Свердловского и Правобережного районов. Электричества в некоторых домах в этих округах не будет от 30 минут до восьми часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Ограничение электроснабжения необходимо для проведения плановых работ на электросетях, - отмечают специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения.

Кстати, срок отключения электричества может быть скорректирован из-за метеоусловий или при выявлении дефектов на оборудовании. В редких случаях ремонт, а значит срок отключения может быть продлен.

Отключение электричества 14 октября в Иркутске: адреса

Отключение света в Иркутске 14 октября: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 14 октября: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 14 октября: Свердловский округ.

Отключение света в Иркутске 14 октября: Свердловский округ.

Отключение света в Иркутске14 октября: Ленинский округ.

Отключение света в Иркутске14 октября: Ленинский округ.

Отключение света в Иркутске 14 октября: Октябрьский округ.

Отключение света в Иркутске 14 октября: Октябрьский округ.