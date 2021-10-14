Ангарский «Ермак» обыграл «Южный Урал» и одержал вторую подряд победу в ВХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК

Хоккеисты ангарского «Ермака» одержали вторую подряд победу в Высшей хоккейной лиге. На своем льду «оранжевые» обыграли «Южный Урал» из Орска со счетом 4:3. Судьба встречи решилась в дополнительное время.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол ангарчанина Кирилла Смирнова, гости ответили точным броском Ярослава Алексеева. Во втором отрезке гости сумели выйти вперед. Куда более результативным выдался третий период матча. Ангарчане сначала восстановили равновесие усилиями Даниила Апалькова, а затем вышли вперед после точного броска все того же Кирилла Смирнова. Правда, до финальной сирены»Южному Уралу» удалось сравнять счет и перевести встречу в дополнительное время. В овертайме удала улыбнылась нашим парням. Победную шайбу забросил Савелий Ольшанский.

Следующий матч «Ермак» проведет на родном льду 15 октября против «Зауралья» из Кургана.