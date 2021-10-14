Смертность от COVID из-за вакцинации в Жигалово снизилась до 0, 2%. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Чем больше вакцинированных – тем меньше смертность. Это правило работает при любых эпидемиях – и гриппа, и кори, и коронавируса. Массовая иммунизация на территории приводит к резкому снижению случаев гибели от COVID. Об этом рассказывает замминистра по здравоохранению Иркутской области Алексей Шелехов.

- Мы можем говорить о том, что в регионе есть необходимое количество и коек в госпиталях и лекарств для помощи заразившимся COVID, - сказал замминистра здравоохранения региона Алексей Шелехов. – И оно действительно есть. Мы обеспечиваем помощь при ОРВИ и коронавирусе, но ведь подъема заболеваемости можно было бы избежать, если бы вакцинация была более активной. А на средства, потраченные на борьбу с инфекцией, можно было построить больницу и не одну. И самое главное – в большей степени оказывать плановую помощь.

Эффективность вакцинации очевидна, в том числе и на примере территорий.

- Возьмем Жигаловский район, во время второй волны он был в первых рядах по заболеваемости и смертность тоже фиксировалась высокая, - продолжает Алексей Шелехов. – Сейчас ситуация изменилась, в районе 116% вакцинированных, и число смертей от коронавируса снизилось с 2,4 до 0,2%. И обратная история в Иркутском районе, где много меньше привитых, а смертность от COVID -19 поднялась с 0,2 до 2,4%.