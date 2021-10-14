Как проходит углубленная диспансеризация после COVID, рассказали иркутские врачи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже прошли обычную диспансеризацию 120 тысяч жителей Иркутской области, а 24 тысячи - углубленную. И, если обычная диспансеризация обнаружила 4, 7% хронических больных, то среди переболевших коронавирусом таких оказалось практически четверть. Такую статистику озвучил заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

- Люди старшего возраста более сознательны, 45% тех, кому от 65+ прошли иммунизацию, - отметил Алексей Шелехов. – Это больше, чем в среднем по стране. А вот с молодыми все как раз наоборот. Это нигилисты, которые считают, что для них риски не высоки. Но все мы должны понимать, что несут ответственность не только за себя, но и за пожилых, и за детей.

Сейчас в регионе продолжается углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом.

- Как проходит процедура? Сначала - элементарный медосмотр, потом – углубленный, - продолжил замминистра. – Прийти может любой человек, который переболел или подозревает, что переболел COVID-19. Начнем с того, что, кроме коронавируса, есть много других заболеваний, в том числе весьма серьезных. Например, сердечно-сосудистые. Часто люди и не знают, что у них повышенное давление, а это очень опасно серьезными состояниями, такими, как инфаркты и инсульты. У каждого, кто перенес ковид, эти риски возрастают: высок риск тромбообразования, а легочная ткань может замещаться рубцом. Первое, что необходимо сделать – это измерить сатурацию, сдать анализы на состояние сердечно-сосудистой системы, пройти ЭКГ. При необходимости вас отправят на углубленное обследование.

Тех, кто переболел в 1-2 волну и прошел обследование, приглашают на ревакцинацию, ее уже прошли 120 тысяч жителей региона. Тех же, кто прошел иммунизацию от COVID-19 впервые, сегодня 670 тысяч человек – это 57% от необходимого уровня в 1 млн.300 тысяч жителей региона (или 80% населения).

Тех, кто переболел в 1-2 волну и прошел обследование, приглашают на ревакцинацию, ее уже прошли 120 тысяч жителей региона.