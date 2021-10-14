ФОК и современный парк открыли в Нижнеудинске

Открытие ФОКа и современного парка стало подарком горожанам ко Дню рождения Нижнеудинска.

В Нижнеудинске 14 октября торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд». Стадион восстановили после наводнения в 2019 году. Сделали футбольное поле с искусственным покрытием. В открытии объекта приняли участие депутаты Законодательного Собрания Иркутской области.

- Это прекрасный подарок для горожан, которые любят спорт, - сказал спикер областного парламента Александр Ведерников. - Нижнеудинск всегда славился спортсменами, тренерами, здесь выросло не одно поколение мастеров спорта и судей международного класса.

Александр Ведерников подчеркнул, что развитие сети спортивных учреждений – это одна из приоритетных задач правительства и Законодательного Собрания.

- Мы создаем условия для тех, кто делает первые шаги в спорте, - добавил спикер.

Глава города Александр Путов сообщил, что подрядчик завершил работы на объекте раньше срока на два месяца, чтобы сделать подарок для всех жителей Нижнеудинска. В следующем году планируется завершить строительство легкоатлетического манежа.

Депутаты приняли участие и в открытии современного парка дворца культуры и набережной реки Застрянка. Проект стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию получено 90 млн. рублей. Здесь предусмотрены детская площадка, игровые зоны, установлены скамейки, урны. Готова площадка для пляжного волейбола, беговая дорожка. До конца года появится лекторий, который станет местом для встреч.