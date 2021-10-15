В Иркутске 15 октября осадков не ожидается
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Иркутске 15 октября будет без осадков, но все такой же по-сибирски холодной. В городе сегодня переменная облачность и ветре с юго-запада и юго-востока дует со скоростью 3-8 м/с. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.
- В областном центре температура воздуха ожидается 0…+2, - говорят синоптики.
Кстати, в Иркутске утром -8, это, по данным Яндекса, на 13 градусов ниже климатической нормы. Да и атмосферное давление в пятницу высокое – 736 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 15 октября несет небольшой снег, снег и ветер 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Приангарье сегодня +3..-2, но если небо закроют облака, то будет -5…-10. И да, если днем температура воздуха в городе не поднимется выше -2, то это будет самое холодное 15 октября за 20 лет. Но действительно морозным оно было в 1999 году, тогда столбики уличных термометров показывали -16.
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