Проект строительства нового аэропорта в Иркутске планируют доработать. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутский аэропорт давно намерены перенести за пределы города: еще в 2010 году для этого создали проект, но Минобороны РФ его не согласовало. Теперь документы планируют доработать. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

- Перенос аэропорта за черту Иркутска - это поручение Президента Российской Федерации. Оно было дано в 2014 году, - отметил Игорь Кобзев. - К сожалению, за эти годы область не смогла согласовать подходящий земельный участок в радиусе 30-40 километров от города. Сейчас правительство региона активизировало эту работу. Мы рассчитываем на понимание и помощь федеральных органов власти.

По словам Александра Нерадько, Росавиация поддерживает регион в решении этого вопроса. Готовый и согласованный проект войдет в федеральную программу «Развитие транспортной инфраструктуры».

Также губернатор Приангарья и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта договорились, что продолжат совместно оптимизировать границы приаэродромной зоны в Иркутске.

Кроме того, необходимо обновлять аэропорты в северных городах - Киренске, Усть-Куте, Бодайбо. А посадочную площадку в Усть-Илимске намерены преобразовать в аэродром, установив средства связи и навигации, необходимые для обслуживания более крупных самолетов.