В Иркутской области планируют увеличить оклады бюджетников Фото: Евгения ГУСЕВА

Хорошая новость для бюджетников из Иркутской области – их оклады намерены проиндексировать. Как сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Константин Зайцев, в ближайшее время этот вопрос обсудят на заседании трехсторонней комиссии, в которую помимо областного правительства входят также Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» и Иркутское областное объединение профессиональных союзов.

- Правительство области отмечает, что назрела острая необходимость индексации окладов бюджетников, - подчеркнул Константин Зайцев. - Мы считаем важным повышать гарантированную часть их заработной платы.

Решение очень значимое. Бюджетников в Иркутской области - больше 139 тысяч человек. На увеличение окладов для них региональные власти планируют выделить свыше трех миллиардов рублей.

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