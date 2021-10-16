Автомобиль лихача из Киргизии отправили на штрафстоянку в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С августа по октябрь автомобиль «Хонда ЦРВ» с регистрационными знаками Киргизии 48 раз попадал на камеры комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения за нарушение скоростного режима. Сотрудники ГИБДД решили остановить машину и проверить документы у водителя, когда у поселка Малая Топка под Иркутском скорость этого авто вновь зашкалила за разумные пределы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

-Автомобиль остановили полицейские, в отношении водителя составлены административные протоколы за превышение установленной скорости движения, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Кроме того, выяснилось, что водитель не имел права управления транспортным средством.

За это автомобилисту из Киргизии выписали штраф. А общая их сумма - 29 тысяч рублей. Машину отправили на специализированную стоянку.