Организаторы пансионата для пожилых, в котором умерла женщина, арестованы в Иркутске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение троим организаторам частного пансионата для пожилых людей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как выяснилось, умерла одна из постоялиц. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

- В ходе предварительного следствия установлено, что супруги и их дочь оказывали в Иркутске услуги по уходу за престарелыми и инвалидами при отсутствии у персонала медицинского образования и соответствующей лицензии, - отмечает представитель СК по Иркутской области. -В марте текущего года в пансионате скончалась женщина. Причиной ее смерти стало отравление психотропными лекарственными препаратами.

Следователи задержали всех троих членов семьи, участвующих в уходе а стариками. Суд принял решение отправить 39-летнюю женщину под домашний арест, а ее мужа и их 21-летнюю дочь - под стражу. Расследование этого дела сейчас продолжается.