Аварийное отключение электроэнергии произошло в м-не Солнечный Иркутска. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18 октября в 09:50 утра произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Солнечный города Иркутска. Об этом сообщает официальный аккаунт Иркутской энергосбытовой компании в соцсетях.

- Под отключение попала часть домов на улице Ржанова и на проспекте Маршала Жукова, - говорится в сообщении. - Бригада Южных электрических сетей определяет причину отключения.

Пока причина произошедшего неясна, но примерное время восстановления электроснабжения уже названо - это 12 утра. Специалисты заранее просят принять во внимание, что, в связи с огромным количеством звонков жителей, сотрудники колл-центра не смогут ответить всем сразу. Но, если номер, с которого звонят, зафиксирован в договоре, вам сразу передадут информацию об отключении и о том, когда ожидается восстановление электроэнергии.