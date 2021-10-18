В ЗС призвали минздрав Приангарья обеспечить смесями детей с фенилкетонурией

Комитет по здравоохранению призвал минздрав организовать бесперебойное обеспечение детей с фенилкетонурией смесями.

В Законодательном Собрании Иркутской области на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите рассмотрели вопрос об обеспечении детей, больных фенилкетонурией, смесями. Председатель комитета Александр Гаськов напомнил, что ранее депутаты обсуждали эту проблему, и министр здравоохранения Яков Сандаков сообщил, что сложностей с поставками уже нет.

Однако после этого к парламентариям поступили обращения родителей детей, страдающих редким генетическим заболеванием. Комитет взял вопрос на контроль.

На заседании 18 октября Яков Сандаков пояснил, что сейчас идет конкурсная процедура по приобретению смесей на текущий год. Планируется, что она поступит в аптеки до 10 ноября.

Вице-спикер ЗС Лариса Егорова обратила внимание на сложности, которые возникают при получении смесей. И также рассказала о случаях, когда в детском саду с родителей требуют заключение генетика на питание, которое родители приносят с собой. А депутат Артем Лобков рассказал, что родители говорят о замене в последней партии смесей на аналоги. По словам министра, новые смеси – высокого качества, их применение было согласовано с главными штатными специалистами минздрава.

Александр Гаськов подчеркнул, что смеси являются жизненно важными для детей и никаких перебоев быть не должно.