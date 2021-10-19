+10 градусов ожидается в Иркутске 19 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 19 октября порадует иркутян тем, что будет без осадков. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают ни дождя, ни снега не ожидается в столице Приангарья во вторник.

- В городе сегодня небольшая облачность, - говорят метеорологи. – Ветер дует с запада, юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Днем воздух в областном центре прогреется до +8…+10 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, составляет 731 миллиметр ртутного столба, что для нашего региона в это время года считается высоким показателем. Погода в Иркутской области сегодня также ожидается без осадков, только в северных районах выпадет небольшой снег. Кстати, сотрудники Гидрометцентра предупреждают также о гололедице на севере региона.

Ветер в Приангарье гуляет чуть сильнее, чем в региональном центре 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +7…+12, но если небо закроют облака выше +4 ждать не стоит, а то и вовсе температурные показатели опустятся до -1.

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