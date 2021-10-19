Дополнительные пункты вакцинации готовы открыть в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Прививки от COVID-19 жителям Приангарья делают в 93 стационарных и 27 передвижных пунктах, также работает 121 выездная бригада. Об этом говорили на заседании оперштаба, которое накануне провел глава области Игорь Кобзев.

- Важно сейчас призвать всех вакцинироваться, - отметил Игорь Кобзев. - Препарат в наличии есть, все будут обеспечены. Прошу министерство здравоохранения держать на особом контроле загруженность прививочных пунктов. В случае необходимости мы готовы открывать новые внебольничные прививочные пункты. Нет никаких препятствий к тому, чтобы защитить себя и близких от тяжелых последствий коронавируса.

Напомним, с 15 октября в Иркутской области ввели обязательную иммунизацию для медиков, госслужащих, сотрудников социальной сферы, общепита, транспорта, энергетики и промышленности, торговли, а также для студентов, вахтовиков, волонтеров, сибиряков старше 60 лет. Полный список можно посмотреть в постановлении, опубликованном на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

- Решение принято профессионалами, медицинским сообществом, представители которого ведут борьбу против новой коронавирусной инфекции, - сказал Игорь Кобзев. - Мы должны сплотиться против общего врага и приложить все усилия для победы над COVID-19. Научные исследования показывают: у вакцинированных людей в 30 раз снижен риск госпитализации в случае заболевания и в 50 раз меньше смертность.

По данным на 18 октября, первым компонентом привито свыше 643 тысяч жителей Приангарья. В запасе 260 тысяч доз препарата, в том числе 160 тысяч доз для тех, кто иммунизируется впервые, а остальное - для ревакцинации.