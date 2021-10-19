Директор Иркутского авиазавода Александр Вепрев награжден Почетным знаком Ножикова «Признание».

В 2021 году церемония награждения Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» состоялась на Иркутском авиационном заводе. 19 октября спикер ЗС Приангарья Александр Ведерников вручил награду директору предприятия Александру Вепреву.

Он является Почетным авиастроителем, более 40 лет работает в отрасли, имеет 70 научных работ, авторские изобретения. 13 лет руководит предприятием, которое выпускает истребители и учебно-боевые самолеты для минобороны России, других стран, а также самолет-амфибию Бе-200. Сегодня на авиазаводе строится среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Вклад Александра Вепрева в развитие предприятия, экономики региона, в целом в российское авиастроение огромен.

- Предприятие – флагман авиастроения, - сказал Александр Ведерников. - Сейчас трудится над важнейшей государственной задачей и впервые с советских времен строится среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. От успеха этого дела зависит развитие отечественного пассажирского авиастроения в стране.

Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» был учрежден Законодательным Собранием в 2011 году в День Иркутской области. За все эти годы награду получил 21 человек.

- Люди с особой теплотой вспоминают Юрия Абрамовича за его жизненную позицию, порядочность, самоотверженный труд, за преданное служение области, - подчеркнул глава областного парламента.

Александр Вепрев, в свою очередь, сказал, что награда - это прежде всего признание результатов работы завода.

Директора Иркутского авиазавода поздравил и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он присутствовал на церемонии.