Два человека погибли во время подледной рыбалки на карьере в Иркутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутском районе во время подледной рыбалки погибли два жителя деревни Куда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Два рыбака 49 и 54 лет приехали на карьер в районе улицы Загоскина в поселке Хомутово и пробурили четыре отверстия во льду на расстоянии 8-10 метров от берега, - рассказывают подробности трагедии спасатели. – При бурении пятой они провалились под лед.

Рыбаки начали звать на помощь, их услышала семейная пара, находящаяся в надувной лодке в соседнем карьере. Мужчина бросился спасать тонувших, но не успел, в ледяной воде они ослабли и утонули. Силы начали покидать и самого «спасателя». Его супруга и случайный прохожий успели перетащить лодку в данный карьер и только это его спасло. Он зацепился за борт и его удалось подтащить к берегу. Как выяснили в ГИМС региона, толщина льда была не больше 5 сантиметров, а глубина искусственного водоема 2,5 – 3 метра.

- К сожалению, не все осознают опасность хрупкого настила и важность соблюдения требований безопасности в осенний период на водоемах, - говорит руководитель Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов. - При нахождении в холодной воде окоченение наступает в течение 10-15 минут, следом – потеря сознания и гибель.

Чтобы избежать трагедий, сибиряки не должны выходить на лед в момент ледостава, а после – вне оборудованных мест.

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