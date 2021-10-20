Детскую поликлинику и женскую консультацию во втором Иркутске достроят к концу ноября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В новом здании детской поликлиники медсанчасти ИАПО во втором Иркутске устанавливают технику. Как идут работы, проверил губернатор Приангарья Игорь Кобзев и главврач медучреждения Евгений Выговский.

Напомним, комплекс возводят уже два года. Кроме детской поликлиники, рассчитанной на прием 400 ребят в смену, туда также входит женская консультация на 200 посещений. На создание корпусов выделили 1,55 млрд рублей из областной казны.

- Строительство завершится в конце ноября, - сообщил Игорь Кобзев. - А в феврале 2022 года поликлиника должна начать принимать пациентов. По моему поручению дополнительно выделено 50 млн рублей на благоустройство территории. Пока остается открытым вопрос с организацией парковки, необходимо решить его в кратчайшие сроки.

В блоках уже установили компьютерный и ядерно-магнитный томографы, рентген-аппараты, монтируется техника в стоматологическом отделении. Напомним, на покупку оборудования дополнительно выделили 525 млн рублей из резервного фонда страны по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, побывавшего в Иркутске этим летом.

Многие горожане ждут открытия комплекса - к медсанчасти ИАПО прикреплено около 65 тысяч жителей Ленинского района.