Депутатам доложили об оценке эффективности госпрограмм в Иркутской области

Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности госпрограмм в регионе принят к сведению.

На сессии Законодательного Собрания региона 20 октября депутаты заслушали доклад за 2020 год о том, как реализуются и насколько эффективны государственные программы в Иркутской области.

Как рассказала министр экономического развития Наталья Гершун, в Приангарье в 2020 году действует 21 государственная программа. Процент их исполнения составил 96,9%, а цели достигнуты на 77%.

Некоторые задачи не были выполнены, допустим, летний отдых детей в полном объеме, по объективной причине – ограничениях, связанных с коронавирусом.

Депутаты обсудили доклад. Так, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александр Гаськов отметил, что необходимо менять критерии оценки исполнения программ для повышения их эффективности с учетом пандемии.

Ранее годовой доклад депутаты рассмотрели на заседаниях постоянных комитетов Законодательного Собрания Приангарья. Документ был принят к сведению.