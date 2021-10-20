Льгота по налогу на имущество для муниципалитетов продлена в Иркутской области

Парламентарии продлили льготу по налогу на имущество для муниципальных образований.

Льгота по налогу на имущество для муниципальных образований Иркутской области продлена до 1 января 2023 года. Такое решение приняли депутаты на сессии Законодательного Собрания 20 октября. В окончательном чтении принят соответствующий законопроект, направленный на сбалансированность местных бюджетов.

Председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова рассказала, что комитет рекомендовал правительству региона создать рабочую группу. Ее целью станет инвентаризация муниципального имущества. Это поможет сформулировать подход к дальнейшему налогообложению и процессу предоставления льгот.

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская сообщила, что льготу по налогу на имущество получат школы и детские сады. По действующему законодательству она заканчивалась 1 января 2022 года. Новая же мера сохранит в бюджетах муниципалитетов около 962 млн рублей.