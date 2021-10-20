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Общество20 октября 2021 9:37

Льгота по налогу на имущество для муниципалитетов продлена в Иркутской области

Льгота будет предоставлена школам и детсадам до 2021 года
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Парламентарии продлили льготу по налогу на имущество для муниципальных образований.

Парламентарии продлили льготу по налогу на имущество для муниципальных образований.

Льгота по налогу на имущество для муниципальных образований Иркутской области продлена до 1 января 2023 года. Такое решение приняли депутаты на сессии Законодательного Собрания 20 октября. В окончательном чтении принят соответствующий законопроект, направленный на сбалансированность местных бюджетов.

Председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова рассказала, что комитет рекомендовал правительству региона создать рабочую группу. Ее целью станет инвентаризация муниципального имущества. Это поможет сформулировать подход к дальнейшему налогообложению и процессу предоставления льгот.

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская сообщила, что льготу по налогу на имущество получат школы и детские сады. По действующему законодательству она заканчивалась 1 января 2022 года. Новая же мера сохранит в бюджетах муниципалитетов около 962 млн рублей.