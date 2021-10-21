В Иркутске умер ребенок, вдохнувший семечку подсолнуха Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на этой неделе три ребенка вдохнули семечки подсолнуха. Одного спасти не успели, он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Иркутской областной детской клинической больницы Симон Полоян.

- Семечка, попадая в трахео-бронхиальное дерево, перекрывает бронх или трахею. Далее острая асфиксия, дыхательная недостаточность и здесь может случиться страшное, - говорит хирург.

События развиваются стремительно и можно просто не успеть за помощью. И в любом случае пациенту, вдохнувшему инородный предмет, потребуется операция – трахеобронхоскопия, а любая операция – это определенные риски, поэтому медики просят держать подальше от своих детей семечки, орехи, любые мелкие предметы, которые можно проглотить.

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