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Общество21 октября 2021 4:05

В Иркутске умер ребенок, вдохнувший семечку подсолнуха

Еще двух детей с такой же проблемой удалось спасти только за эту неделю
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске умер ребенок, вдохнувший семечку подсолнуха

В Иркутске умер ребенок, вдохнувший семечку подсолнуха

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на этой неделе три ребенка вдохнули семечки подсолнуха. Одного спасти не успели, он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Иркутской областной детской клинической больницы Симон Полоян.

- Семечка, попадая в трахео-бронхиальное дерево, перекрывает бронх или трахею. Далее острая асфиксия, дыхательная недостаточность и здесь может случиться страшное, - говорит хирург.

События развиваются стремительно и можно просто не успеть за помощью. И в любом случае пациенту, вдохнувшему инородный предмет, потребуется операция – трахеобронхоскопия, а любая операция – это определенные риски, поэтому медики просят держать подальше от своих детей семечки, орехи, любые мелкие предметы, которые можно проглотить.

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