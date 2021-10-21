Археологические объекты начнут обследовать в 2022 году в Иркутской области

Много стоянок древнего человека в Иркутской области расположено по берегам Байкала и Ангары Фото: Архив "КП"

В Иркутской области насчитывается порядка 4, 5 тысячи археологических объектов, 386 из них входят в реестр культурного наследия, еще 4, 2 имеют статус выявленных. Их обследование начнется в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Все объекты находятся под охраной государства, историко-культурные экспертизы стартуют в следующем году: археологические объекты обследуют и определят их ценность. Уже разработан предварительный список мест, которые будут осмотрены в первую очередь.

- Это стоянки древних людей в популярных туристических местах Ольхонского, Иркутского, Слюдянского районов, а также территории региона, где планируется строить дороги, различные социальные объекты, - рассказал пресс-службе правительства Приангарья руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Полный список стоянок, подлежащих исследованию в следующем году, будет определен вместе с главами МО. Стоит отметить, что большое количество археологических объектов имеют статут выявленных: 1556 из них находятся в Ольхонском районе. Далее следуют Иркутский и Качугский районы и 321 и 242 объекта соответственно.

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