1,3 млрд рублей выделили дополнительно на поддержку городов и районов Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев принял участие в 47-й сессии регионального ЗакСобрания. Одной из главных тем стали корректировки в бюджет Приангарья на 2021-2023 годы. Губернатор внес законопроект в конце сентября.

- Мы всегда внимательно относились и относимся к финансовой ситуации в территориях, и, как только появляется возможность увеличить финансирование, тут же это делаем, - сказал Игорь Кобзев. - Например, в августе мы смогли выделить дополнительные 500 миллионов рублей. В текущей корректировке мы сначала заложили один миллиард рублей за счет собственных доходов, затем приняли решение увеличить финансирование еще на 300 миллионов. Итоговая сумма составит 1,3 миллиарда рублей.

Парламентарии приняли уточненный бюджет региона. Отметим, что в этом году увеличились доходы в областную казну, причем за период с января по сентябрь прибыль оказалась на 21% выше, чем в 2019 году, до пандемии. Этого удалось добиться за счет усиленной работы по налогам с предпринимателями и фирмами.

Соответственно, увеличились и расходы. Например, Игорь Кобзев инициировал направить дополнительно 100 миллионов рублей на зарплату педагогам. Также больше денег выделили на капремонт некоторых соцобъектов, на бесплатное двухразовое питание школьников-инвалидов, на соцвыплаты врачам, которые лечат от коронавируса, и не только.