ЗС утвердило увеличение доходов и расходов бюджета Иркутской области

Увеличение доходов и расходов областного бюджета 2021 года утвердило ЗС.

На сессии Законодательного Собрания 20 октября утверждены доходы и расходы областного бюджета на 2021 год. Согласно изменениям, внесенными депутатами, теперь доходы казны составляют 227,4 млрд рублей, расходы – 239 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 11,6 млрд рублей. А государственный долг на 1 января 2022 года определен в размере 39,9 млрд рублей.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова рассказала, что увеличение доходов на 80% связано с тем, что поступили налоговые отчисления. В основном за счет налога на прибыль организаций. Кроме того, 8 млрд рублей поступило из федерального бюджета.

Дополнительные средства будут направлены на зарплату бюджетникам, на возмещение недополученных доходов организациям, занимающимся транспортными перевозками по субсидируемым маршрутам, а также ресурсоснабжающим организациям. Более 1,4 млрд направят на меры соцподдержки граждан. А целевые средства из федерального бюджета пойдут на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, на дороги и борьбу с коронавирусом. Больше средств получат и муниципалитеты, на сбалансированность местных бюджетов предусмотрен 1,3 млрд рублей.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова рассказала, что депутаты как раз настаивали на увеличении ассигнований для муниципалитетов.

- Мы продолжим работу по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, поскольку муниципалитеты нуждаются в помощи, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников.

Также уточнены поправки депутатов, касающихся проектирования социальных учреждений. Важно, что по инициативе парламентариев на год раньше пройдут капительные ремонты в школах.