Спектакль о святителе Иннокентии покажут в иркутском ТЮЗе

Спектакль о святителе Иннокентии покажут в ТЮЗе Иркутска. Фото предоставлено Театром юного зрителя им. А. Вампилова

Путешественник, исследователь, плотник, кузнец, механик, часовщик, основатель городов, священник, крестивший тысячи людей Сибири, Камчатке, Алеутских островов, Северной Америки – все это о святителе Иннокентии (Вениаминове). Его чтят во всем мире, Православная церковь причислила его к лику святых, а родился этот великий человек в Иркутской области (тогда еще губернии) в селе Анга в 1797 году. В Качугском районе сохранился дом, в котором будущий митрополит жил в детстве, сейчас там находится музей. Поэтому неудивительно, что на сцене иркутского Театра юного зрителя появился шесть лет назад спектакль, посвященный такой уникальной личности.

- Деяний, которые за свою жизнь совершил этот подвижник, хватило бы на десяток незаурядных судеб, - считают в театре. – Он перевел на несколько языков Слово Божие и сыграл ключевую роль в присоединении Дальнего Востока к России. В одном спектакле трудно охватить и показать весь его жизненный путь, поэтому мы вместе с сибирским писателем Валерием Хайрюзовым, решили показать несколько дней из жизни святителя, насыщенных и наполненных множеством дел и забот. Зрители увидят Иннокентия в Иркутске. Действие происходит в середине XIX века. Россия еще не уступила Аляску Америке, и наш флаг еще не поднят над Амуром.

Показ спектакля "Иннокентий" намечен на 28 число, но если есть желание попасть в театр, билеты лучше приобретать заранее, так как в условиях неполной заполняемости зала из-за пандемии они быстро заканчиваются.

КОНКРЕТНО

Спектакль "Иннокентий": где и когда

Театр юного зрителя им. А. Вампилова, ул. Ленина, 23

28 октября, 18.00

Цена билета: 350-400 руб.

Театр юного зрителя им. А. Вампилова, ул. Ленина, 23

28 октября, 18.00

Цена билета: 350-400 руб.