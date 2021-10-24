Женщина за рулем «Мазды» сбила двух пешеходов в Иркутской области. Фото: ГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области

Женщина за рулем автомобиля «Мазда» накануне сбила двух пешеходов в Иркутской области. Она ехала по улице Центральной в поселке Залари и наехала на мужчин, идущих по краю дороги. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Когда я их увидела, я начала тормозить, но они оказались на лобовом стекле, - рассказала автомобилистка сотрудникам полиции и тут же призналась, что употребляла накануне алкоголь.

Но от процедуры освидетельствования 29-летняя сибирячка отказалась, ее направили на прохождение медицинской экспертизы, которая покажет, была ли женщина пьяна. Все обстоятельства ДТП уточняются. И пешеходы, и автоледи попали в больницу после аварии.