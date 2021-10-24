В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном три года назад Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное три года назад в городе Слюдянка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Обвинение в убийстве предъявлено 49-летнему сибиряку. По данным следователей, он в ноябре 2018 года, будучи пьяным, во время ссоры избил свою 40-летнюю сожительницу. От ударов по голове и другим частям тела женщина скончалась.

- Следователями СК и следователями-криминалистами установлено, что мужчина на протяжении пяти месяцев хранил тело женщины в кладовке, расположенной на территории участка, - рассказывают в СК Приангарья. - В апреле 2019-го он закопал тело убитой в огороде своего дома. До октября 2021 года об исчезновении женщины никто не знал.

Специалистам удалось найти свидетеля, который недавно узнал о преступлении, он и дал показания. Подозреваемый задержан, останки тела найдены. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что в регионе ведется активная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. С начала 2021 года раскрыто уже 34 убийства.

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